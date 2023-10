Nadef: Patuanelli, M5s vota no anche a scostamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Mentre nell'Aula del Senato si discute della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) il "ministro Giorgetti non ha messo piede in quest'Aula fino a questo momento" a dimostrazione che il governo "non ha cultura delle istituzioni". Lo ha detto in Aula in apertura delle sue dichiarazioni di voto sulla Nadef e sull'annessa Relazione il presidente dei senatori del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli. L'ex ministro dello Sviluppo economico ha poi annunciato il voto contrario della sua forza politica sia alla Nadef che allo scostamento di bilancio. (Rin)