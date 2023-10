Nucleare: Gava, Salvini ha ragione, apriamo stagione dei sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega crede in una visione di futuro innovativo e sostenibile. E l'energia nucleare è tassello fondamentale della sfida. Non è immaginabile un sistema energetico decarbonizzato, stabile e sicuro, senza la garanzia che offrono gli avanzamenti scientifici e tecnologici in questo settore. Archiviamo la stagione dei no e dei timori, apriamo quella dei sì. Le imprese ci sono, le istituzioni ci sono. Noi ci siamo". Così il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava commenta le parole del vicepremier Matteo Salvini che ha tracciato la rotta per il nucleare, a partire dal 2024. (Rin)