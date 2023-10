Medio Oriente: Nepal, governo invia aereo per rimpatrio salme connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nepal ha deciso di inviare un aereo per rimpatriare le salme dei connazionali morti negli attacchi dell’organizzazione terroristica Hamas contro Israele, ma ci vorranno diversi giorni per il rimpatrio. Lo ha riferito oggi la portavoce del ministero degli Esteri nepalese, Sewa Lamsal, spiegando che le autorità israeliane non hanno ancora consegnato i corpi delle vittime e che, essendoci uno stato di emergenza, non è possibile esercitare pressioni affinché siano accelerati i tempi. Dieci cittadini nepalesi sono morti e altri quattro sono rimasti feriti. Le vittime erano parte di un gruppo studenti di agraria dell’Università di Sudurpaschim che si trovava nel kibbutz di Alumim, vicino alla Striscia di Gaza, nell’ambito di un programma di studio.(Inn)