Medio Oriente: premier Borne, 10 francesi morti in Israele per attacco Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tutto 10 i francesi morti nell'attacco condotto dal movimento islamista palestinese Hamas in Israele, mentre altri 18 risultano dispersi. Lo ha annunciato la premier francese Elisabeth Borne, intervenendo all'Assemblea nazionale. Borne ha poi affermato che "diversi bambini" di nazionalità francese "probabilmente" sono stati rapiti da Hamas. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato per domani a mezzogiorno una riunione con i principali leader dei partiti francesi per discutere della situazione.(Frp)