Piemonte: pubblicato il bando delle 9 Academy di filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La Regione Piemonte ha pubblicato il bando per l'avvio delle 9 Academy di filiera: un progetto da 97 milioni di euro. "Un modello capace di creare competenze, per diventare i precursori delle professioni del futuro favorendo competitività alle imprese e rafforzando la crescita di un'occupazione qualificata e stabile sul territorio regionale. Queste le finalità con cui sono state ideate e progettate le Academy di filiera che dai primi mesi del 2024 entreranno tutte a regime per intervenire concretamente in termini di occupazione per favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro – ha affermato l'assessore al Lavoro del Piemonte Elena Chiorino -. (segue) (Rpi)