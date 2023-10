San Siro: Sala, per uno stadio in un’altra area difficoltà significative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita di San Siro con le squadre, non l'ho ancora considerata chiusa, “perché da un lato non c’è stata una comunicazione ufficiale da parte di Milan e Inter, dall’altro perché per un nuovo stadio in un’altra area le difficoltà non sarebbero insormontabili, ma sarebbero significative”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla Commissione consiliare quadrigiunta Rigenerazione urbana, mobilità-ambiente-verde e animali, sport-turismo-politiche giovanili-politiche per il benessere e Olimpiadi-Paralimpiadi Milano Cortina 2026 proprio sul tema dello stadio. Riguardo i progetti delle squadre “non so nulla di ufficiale, ma so di più riguardo a quello del Milan”, ha detto il sindaco riferendosi all’area di San Donato. Nel suo intervento, Sala ha sottolineato quali sarebbero “le principali criticità” di uno stadio in quell’area: dal “dispiegamento di vigili, al servizio aggiuntivo di Amsa e Atm, al parcheggio, alla distanza della fermata della metro”. (Rem)