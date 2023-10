Trasporti: sindacati, positivo incontro con Calderone sulla logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un incontro positivo che avvia un dialogo e segna un ritorno di attenzione sul settore della logistica". Lo affermano in una nota i segretari generali di Filt Cgil, Stefano Malorgio, di Fit Cisl, Salvatore Pellecchia e Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi e la segretaria generale Etf (Federazione europea dei trasporti), Livia Spera sull'incontro di oggi con la ministra del Lavoro, Marina Calderone. "L'incontro - spiegano i segretari generali - si è tenuto a margine del presidio dei lavoratori e delle lavoratrici della logistica, organizzato nell'ambito della mobilitazione europea per rivendicare nel settore un lavoro dignitoso e per questo l'incontro è stato anche l'occasione per aprire un canale comune di lavoro tra sindacato europeo dei trasporti e Ministero su un settore centrale come quello della logistica anche in vista del semestre europeo sotto la presidenza italiana". (segue) (Com)