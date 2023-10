Monza: Pilotto, abbonamenti e tariffe agevolate per parcheggi in sei strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entreranno in vigore a partire dal 1 novembre 2023 le tariffe agevolate dei nuovi abbonamenti mensili che la Giunta Comunale ha istituito per le aree di parcheggio gestite da Monza Mobilità Srl. L’obiettivo. La decisione si inserisce tra le attività previste per la progressiva diminuzione o regolarizzazione del traffico viabilistico di Monza che da anni subisce degli effetti della pressione dei veicoli fino alle zone centrali: secondo gli ultimi dati a disposizione elaborato dal servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus (Cams), infatti, la Provincia MB è la seconda in Italia per concentrazione medie di particolato fine - Pm 2,5 - di gran lunga superiore alla soglia dei 10 microgrammi al metro cubo consentiti. “Per affrontare un problema così radicato stiamo mettendo in campo più azioni complementari tra loro, tese a migliorare la vivibilità della nostra città e a consentire un uso degli spazi più equilibrato”, spiega il Sindaco Paolo Pilotto: “Stiamo lavorando sulla sosta, ma anche sulla progettazione di zone 30 e su un nuovo piano di alberature che riguarderà prima di tutto le principali vie di accesso a Monza”. (segue) (Com)