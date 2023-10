Monza: Pilotto, abbonamenti e tariffe agevolate per parcheggi in sei strutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- I nuovi abbonamenti. A partire dal 15 ottobre è possibile acquistare sul sito di MonzaMobilità i nuovi abbonamenti mensili validi dal 1° novembre, che si affiancano a quelli settimanali e che introducono sconti per i residenti e per quanti utilizzano le strutture in modo continuativo. Sono sei parcheggi coinvolti: Parco Porta Monza; Piazza Castello; via A. Volta; via Suor Maria Pelletier (interrato); Piazza G. Cambiaghi; CAM (interrato via Martiri delle Foibe). Per il solo parcheggio interrato di via Martiri delle Foibe gli abbonamenti settimanali a 15 Euro e i mensili (50 euro per i residenti e 60 euro per i non residenti) saranno disponibili a partire dal 1°dicembre. Gli abbonamenti mensili saranno in vendita a partire dal 15 ottobre e potranno essere acquistati dalle ore 00:00 del giorno 15 alle ore 12 del giorno 28 del mese precedente l’inizio di validità dell’abbonamento. La commissione applicata è pari al 10 per cento. “Le tariffe agevolate e i nuovi abbonamenti a favore dei residenti – spiega l’Assessore al Bilancio Egidio Longoni – permettono di offrire ai cittadini un’alternativa più economica e più sicura garantendo al contempo minori disagi sulla viabilità, meno ingorghi e, di conseguenza, una città più vivibile e dall’aria più pulita”. “In prospettiva lavoreremo anche per istituire collegamenti intermodali verso il centro città anche grazie al potenziamento del bike-sharing, delle navette per gli spostamenti casa-lavoro e la rimodulazione del trasporto pubblico locale”, ha aggiunto l’Assessore alla Mobilità e Ambiente Giada Turato. (Com)