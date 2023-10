Singapore-Thailandia: primo ministro Srettha Thavisin domani in visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, accompagnato da una delegazione, sarà in visita ufficiale a Singapore domani, 12 ottobre, su invito dell’omologo Lee Hsien Loong. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano, sottolineando che per il premier thailandese, recentemente insediatosi, sarà la prima visita in veste ufficiale nella città-Stato. I due primi ministri, si legge nella nota, parteciperanno a un pranzo in onore del leader thailandese e visiteranno la Borsa di Singapore. Thavisin sarà ricevuto anche dal presidente Tharman Shanmugaratnam.(Fim)