Intesa Sanpaolo: al via quarta edizione corso di alta formazione per manager culturali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corso si rivolge a laureati con esperienza lavorativa di almeno due anni, preferibilmente nella gestione di musei, archivi e patrimoni artistici di imprese e privati con l’obiettivo di accrescerne le capacità manageriali e le relazioni con il territorio. Durerà quattro mesi, dal 9 febbraio al 25 maggio 2024, e si terrà in presenza alle Gallerie d’Italia a Milano e a Torino. Le lezioni in aula si terranno il venerdì e il sabato dalle 9:30 alle 18:30 per un totale di nove fine settimana alternati a webinar (lunedì o venerdì dalle 16.30 alle 19). Il corso, in lingua italiana, è composto da cinque moduli didattici per un numero complessivo di 144 ore di lezione in presenza, e 18 ore in modalità webinar oltre a learning object fruibili in autonomia. I contenuti digitali saranno erogati tramite la piattaforma di e-learning della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, partner scientifico del corso. La didattica prevede anche la realizzazione di un project work durante il Corso e sarà integrata da visite studio di luoghi d’arte, istituzioni culturali, patrimoni aziendali e musei in tutta Italia. Le visite si terranno durante tutto il 2024 e il calendario sarà disponibile all’avvio del corso. Sono disponibili otto borse di studio erogate da Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura e dalla Fondazione Cariplo. Informazioni e costi sul sito formazione.digited.it/ dove è possibile compilare la richiesta di iscrizione alle selezioni del Corso a partire dal 9 ottobre 2023 al 15 novembre 2023. Digit’Ed nasce dalla fusione di Intesa Sanpaolo Formazione S.p.A. e Altaformazione (società` specializzata in formazione digitale con oltre 20 anni di esperienza) ed è oggi il più grande polo della formazione in Italia e uno dei maggiori player del settore a livello europeo. Può contare su 400 professionisti, 1.000 progetti di formazione costruiti su misura ogni anno, una library contenente 10.000 titoli formativi digitali, oltre 400 corsi e master a catalogo, un network di 1.200 docenti di estrazione manageriale e accademica, più di 250 mila persone formate ogni anno per oltre 5,5 milioni di ore di formazione erogate. (Com)