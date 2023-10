Medio Oriente: Usa potrebbero cancellare le sanzioni contro il miliardario israeliano Dan Gertler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden sta valutando la possibilità di cancellare le sanzioni precedentemente imposte nei confronti del miliardario israeliano Dan Gertler, presidente e fondatore del gruppo di società Dan Gertler International (Dgi), attive nel comparto minerario. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che la cancellazione delle sanzioni imposte nei confronti del miliardario, precedentemente accusato di corruzione, rientrerebbe nel lavoro che il governo federale sta portando avanti per promuovere la transizione energetica e l’accesso delle aziende statunitensi ai minerali rari. La misura consentirebbe a Gertler di siglare accordi con le società minerarie dell’Arabia Saudita, rafforzando così la fornitura di metalli e minerali critici agli Stati Uniti. Secondo le fonti, Gertler sarebbe già in contatto con diverse aziende saudite per la chiusura di accordi di questo tipo. In base ad uno di questi, le autorità di Riad di impegnerebbero ad acquisire quote in alcune miniere di rame e cobalto nella Repubblica democratica del Congo, che attualmente pagano le royalties al gruppo di Gertler. Il Tesoro Usa ha annunciato sanzioni contro il miliardario israeliano nel 2017, accusandolo di avere fatto fortuna grazie ad attività di corruzione e ad accordi illegali raggiunti in Congo con l’ex presidente Joseph Kabila. (Was)