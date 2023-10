Nadef: Misiani (Pd), fragile e debole, governo ha accorciato coperta da solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ci ha messo del suo, la coperta se l'è un po' accorciata da solo", ha detto in Aula in dichiarazione di voto sulla Nadef e sull'annessa Relazione il senatore del Partito democratico, Antonio Misiani. "Bisognava andare avanti sulla lotta all'evasione fiscale, invece avete fatto 14 condoni. Serviva fare per tempo la revisione della spesa" mentre "avete fatto cassa sui pensionati e cassa sui poveri eliminando il Reddito di cittadinanza e deindicizzando le pensioni", ha aggiunto. "Certo, il superbonus è costato tantissimo, molto più delle previsioni, andava ridimensionato prima. Ma quanta ipocrisia nel dibattito sul superbonus, perché oggi gridano allo scandalo le stesse forze politiche che non hanno voluto nemmeno il limite Isee sulle villette", il governo "ha costruito una Nadef fragile e debole", ha concluso Misiani.(Rin)