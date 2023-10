Nadef: Ascani (Pd), famiglie e imprese lasciate sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la Nadef niente per la crescita, tagli alla sanità, 14 miliardi di debito sulle spalle dei giovani. Famiglie e imprese lasciate sole. Meloni ha preso in giro gli italiani, ma il momento della verità è arrivato: a un anno dal suo insediamento il Paese è più debole". Lo scrive su X (ex Twitter), in merito alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, la vicepresidente della Camera e deputata del Partito democratico, Anna Ascani. (Rin)