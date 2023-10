Università: da Regione Lazio commissione su caro affitti, Tripodi (Lega) "verso soluzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio istituirà una commissione ad hoc per affrontare la problematica del caro affitti per gli studenti. "Iniziativa che trovo molto importante, va nella stessa direzione dell'Osservatorio che ho proposto dopo le prime tendopoli, sorte lo scorso giugno". Lo dichiara in una nota Orlando Angelo Tripodi della Lega, presidente della commissione Istruzione e politiche giovanili del Consiglio regionale del Lazio. "Ora andiamo avanti con la calendarizzazione della pl affinché l'Osservatorio sull'emergenza abitativa degli studenti, negli atenei del Lazio, sia di supporto alla Giunta e si possa così in un clima di fattiva collaborazione tra giunta e Consiglio, trovare una adeguata soluzione in grado di garantire il diritto allo studio, strettamente collegato anche al tema degli affitti spesso proibitivi per buona parte delle famiglie italiane", conclude Tripodi. (Com)