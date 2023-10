Piemonte: Allasia incontra nuovo Prefetto di Torino Cafagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina ho incontrato a Palazzo Lascaris il nuovo Prefetto di Torino, Donato Giovanni Cafagna Una visita cordiale durante la quale ci siamo confrontati sul momento storico che il nostro Paese, e Torino in particolare, sta vivendo. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia. "Una situazione pesantemente condizionata prima dall’emergenza sanitaria e ora da quella economica e sociale anche in conseguenza del conflitto in corso in Ucraina, e quelle che potrebbero derivare dagli attacchi terroristici di Hamas nei confronti del popolo israeliano di questi ultimi giorni. Una recrudescenza di violenza e morte che inevitabilmente costringerà ad alzare il livello di attenzione e vigilanza anche nelle nostre città - ha continuato Allasia -. (segue) (Rpi)