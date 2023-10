Nadef: Musolino (Az-Iv), ottimismo ingiustificato su debito e privatizzazioni fantomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la Nadef è la cartella clinica di un paese, purtroppo il paziente Italia è peggiorato e la cura non è sufficiente a salvarlo. Nella Nota ci sono due problemi: una rappresentazione ottimistica sul rientro del debito e un piano di privatizzazioni fantomatico di cui non si sa nulla. Per questo il gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe esprime un voto contrario". Lo ha detto in Aula la senatrice Dafne Musolino durante le dichiarazioni di voto alla Nadef e allo scostamento di bilancio. "La criticità principale riguarda la crisi di famiglie e imprese che, non solo subiscono la perdita di potere di acquisto, ma devono anche fare i conti con i maggiori costi della sanità. Di fronte a questo scenario – ha spiegato - il governo pensa di ridurre di 2 miliardi la spesa sanitaria, una misura ingiustificata e sperequativa, perché a subire di più le conseguenze saranno sempre le stesse famiglie che hanno perso potere d'acquisto, e che rinunceranno a curarsi o aspetteranno mesi. È triste vedere che il governo non sa affrontare il tema della sanità e assistere all'audizione del ministro Giorgetti, che non è riuscito a spiegare il taglio al servizio sanitario nazionale". Questa Nadef, ha concluso Musolino, "non ci convince: non comprendiamo perché non sono indicate dove verranno trovate risorse e come saranno impiegate. Viene rimandato tutto alla legge di bilancio, ma la verità è che il governo non sa come fare a realizzare tutti quegli interventi promessi. L'unica risorsa economica immediatamente disponibile dipende dai fondi del Pnrr, che il governo ha già rimodulato, e della cui attuazione si deve assumere la piena responsabilità. Ma che rischia di rimanere inattuato, generando nuovo debito". (Rin)