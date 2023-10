Migranti: Germania, governo avvia esame progetto di legge su migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha avviato l'esame del progetto di legge sulla migrazione elaborato dalla ministra dell'Interno, Nancy Faeser. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, evidenziando che il provvedimento inasprisce la normativa in vigore e mira a “facilitare le espulsioni” dei profughi. In particolare, il limite della detenzione in attesa di espulsione verrà esteso dagli attuali 10 a 28 giorni, con la misura possibile anche mentre una richiesta di asilo è ancora pendente. Inoltre, la “criminalità organizzata” sarà aggiunta all'elenco dei reati che comportano la deportazione e verrà facilitata l'espulsione dei trafficanti di esseri umani. Nei piani di Faeser, le autorità avranno più possibilità nella ricerca dei migranti che devono lasciare la Germania. A tal fine, le perquisizioni domiciliari potranno essere effettuate non soltanto all'interno degli alloggi degli interessati, come ora previsto, ma anche in altri. Per le identificazioni, potranno essere esaminati anche i telefoni cellulari di soggetti non interessati dall'espulsione. Eccezioni alla nuova normativa dovrebbero valere “esclusivamente per le famiglie con bambini”. Allo stesso tempo, Faeser intende semplificare l'ingresso dei profughi con permesso di soggiorno nel mercato del lavoro. A oggi, i migranti con questo titolo possono iniziare a lavorare dopo nove mesi, salvo eccezioni. Tale periodo dovrebbe essere ridotto a sei mesi. Tuttavia, “ciò non dovrebbe tuttavia valere per i rifugiati provenienti da Paesi sicuri e per quanti nascondono la propria origine e identità”. Il governo federale dovrebbe approvare il progetto di legge di Faeser prima di novembre per poi sottoporlo al voto del Bundestag. (Geb)