Azione: Bonetti, fatto presente mio disagio a Iv ma hanno problema col dissenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Io ho tentato fino all'ultimo di comunicare in Italia Viva il mio dissenso su temi per me significativi, come sul testo per la costituzione della commissione Covid che attribuisce alla stessa un giudizio scientifico sulla validità dei vaccini, e su cui da donna di scienza mi sono detta contraria da subito". Lo dice l'ex ministra e deputata di Azione-Italia Viva-Renew Europe, Elena Bonetti, a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora". "Lo stesso ho fatto sulla decisione di non partecipare al tavolo sul salario minimo, perché è nostro dovere cercare una soluzione per i salari troppo bassi: per entrambe queste mie posizioni sono stata attaccata. Lo dico con rispetto, ma dentro Italia Viva esiste un problema col dissenso che non è di poco conto", conclude.(Rin)