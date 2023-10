Uzbekistan: presidente Senato riceve rappresentante speciale Ue in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Senato dell’Uzbekistan, Tanzila Norboeva, ha ricevuto a Tashkent la rappresentante speciale dell’Unione europea in Asia centrale, la finlandese Terkhi Hakala. Lo riporta l’agenzia di stampa “UzA”, secondo cui le due parti hanno discusso dello sviluppo delle relazioni tra Uzbekistan e Ue “in diverse direttrici” e, in particolare, del ruolo del comitato per la cooperazione parlamentare. Norboeva e Hakala hanno parlato anche di commercio ed economia, e di tutela dei diritti umani. I rapporti economici tra le due parti sono cresciuti costantemente negli ultimi anni e l’interscambio è aumentato del 35 per cento dall’inizio di quest’anno. Le due funzionarie hanno discusso del rafforzamento del dialogo tra Ue e Asia centrale sul ruolo delle donne.(Res)