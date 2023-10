Trasporto aereo: Airbus, successo prove di volo dell'A330 Mrtt per rifornimento caccia F-15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus e l'aeronautica militare di Singapore (Rsaf) hanno collaborato per completare con successo la campagna di prove di volo per il rifornimento automatico aria-aria (A3r) con l'Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (Mrtt) e il caccia F-15, in vista della sua certificazione nella prima metà del 2024. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. Nel corso di tre settimane nel mese di agosto, un A330 Mrtt dell’aeronautica ha effettuato più di 500 contatti automatici wet and dry con l'intera flotta di velivoli ricevitori dell'aeronautica militare, tra cui l'F-15sg, una variante personalizzata del caccia aria-terra F-15e Strike Eagle di produzione statunitense. I test di volo con l'F-15sg sono stati condotti a Singapore, coprendo l'intero inviluppo operativo Aar in diverse condizioni meteorologiche sotto la supervisione dell'autorità di certificazione spagnola, chiamata Inta (National Institute for Aerospace Technology). (segue) (Com)