Trasporto aereo: Airbus, successo prove di volo dell'A330 Mrtt per rifornimento caccia F-15 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la campagna di prove, sono stati effettuati ulteriori voli in condizioni notturne, non solo con gli F-15 ma anche con l'A330 Mrtt e gli F-16 della Rsaf come riceventi per la raccolta dati, al fine di completare lo sviluppo e abilitare le capacità notturne con il sistema automatizzato. Nel luglio 2022, l'A330 Mrtt divenne il primo aerocisterna al mondo certificato per operazioni di rifornimento aria-aria automatico in condizioni di luce diurna con F-16 e A330 Mrtt come riceventi. Il sistema di rifornimento automatico riduce il carico di lavoro dell'operatore di rifornimento aria-aria, migliora la sicurezza e ottimizza il tasso di trasferimento del rifornimento aria-aria in condizioni operative per massimizzare la superiorità aerea. Collaudato in combattimento dal 2014, l'Airbus A330 Mrtt è certificato per il rifornimento in volo sia con il sistema boom che con il sistema hose-and-drogue per F-15, F-16, F-35, A330 Mrtt, Awacs, Eurofighter e molti altri aeromobili. (Com)