Ucraina: Cirielli a Zagabria per Conferenza internazionale donatori sminamento umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro Edmondo Cirielli ha partecipato a Zagabria alla Conferenza internazionale dei donatori per lo sminamento umanitario in Ucraina, in rappresentanza del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. La conferenza, co-organizzata dal governo croato e da quello ucraino, ha consentito a rappresentanti governativi ed organizzazioni internazionali di approfondire una delle principali problematiche provocate dall’aggressione russa all’Ucraina: oltre 170 mila chilometri quadrati (quasi il 30% del territorio ucraino) sono oggi contaminati da mine o ordigni inesplosi, la cui rimozione richiederà – a causa della complessità e dell’elevato costo delle operazioni di sminamento – anni di delicato lavoro e grandi investimenti. Il governo ucraino ha aggiornato la comunità internazionale sugli sviluppi sul terreno ed illustrato la propria strategia nazionale in materia di sminamento, mentre esponenti di Governo, esperti ed imprese dei Paesi partecipanti hanno formulato proposte e valutato soluzioni a sostegno dell’obiettivo condiviso di creare le condizioni di sicurezza per il graduale rientro di tutti gli ucraini che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a causa dei rischi legati a mine e ordigni inesplosi. (segue) (Res)