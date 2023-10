Ucraina: Cirielli a Zagabria per Conferenza internazionale donatori sminamento umanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale ambito, il vice ministro Cirielli ha sottolineato che lo sminamento in Ucraina deve rappresentare una priorità assoluta per l’azione collettiva di Europa e comunità internazionale. Oltre a costituire un imperativo sul piano morale e umanitario, esso sostiene anche, attraverso il recupero dei terreni produttivi bonificati, la ripresa economica del settore agricolo ucraino e, pertanto rafforza la sicurezza alimentare globale. Il vice ministro ha inoltre assicurato la disponibilità dell’Italia a sostenere gli sforzi di sminamento in Ucraina, non solo con finanziamenti alle organizzazioni che operano in tale settore in partnership con il governo ucraino, ma anche attraverso l’esperienza di imprese italiane specializzate e di esperti del nostro Paese nel settore. Il vice ministro Cirielli ha esortato i governi e le organizzazioni internazionali presenti a mantenere saldo il proprio sostegno all’Ucraina di fronte all’aggressione russa e alle sue conseguenze economiche e umanitarie, anche in vista dell’arrivo della stagione invernale. (Res)