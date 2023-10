Medio Oriente: ministro Esteri spagnolo, Israele ha diritto difesa ma anche guerre hanno leggi da rispettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha il diritto di difendersi dopo l'attacco terroristico perpetrato da Hamas ma "anche le guerre hanno delle leggi che devono essere rispettate". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo uscente, Jose Manuel Albares, in alcune dichiarazioni a "La Sexta", sottolineando che in qualsiasi tipo di conflitto in cui si debba ricorrere alla violenza armata "devono essere rispettate le clausole del diritto internazionale umanitario". Per Albares, in ogni scenario di guerra è necessario "rispettare e differenziare la popolazione civile dagli elementi terroristici". "C'è stato un attacco terroristico contro Israele, portato a termine da un gruppo terroristico come Hamas, e non c'è nessuna discussione su questo, non c'è nessun ma, non c'è nessuna sfumatura", ha chiarito Albares nel replicare alle accuse del Partito popolare (Pp) di presunte divisioni nel governo sulla questione israeliana. (Spm)