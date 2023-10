Francia: entro fine 2023 al via lavori per Grande progetto ferroviario sud ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del 2023 verranno lanciati i lavori per la realizzazione del Grande progetto ferroviario del sud ovest (Gpso), che prevede un collegamento ad alta velocità tra Tolosa e Bordeaux in un'ora. Lo ha annunciato Sgpso, la società che gestisce il progetto. Il cantiere è stato al centro di lunghe discussioni tra il 2009 e il 2014, per poi essere classificato come progetto di utilità pubblica nel 2016. Il costo complessivo è di un miliardo di euro, finanziato al 50 per cento da Sgpso. Carole Delga, presidente della regione dell'Occitania e della società alla quale fa capo il progetto, ha spiegato che saranno sviluppati anche i "servizi espressi regionali". (Frp)