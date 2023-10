Rifiuti: Paterna (Fd'I Lazio), grazie a volontari per impegno in pulizia strada Cimina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera di Fratelli d'Italia del Lazio, Valentina Paterna, presidente della commissione Ambiente in una nota esprime "un ringraziamento sentito ai volontari dell'associazione Cinghiale Bianco, alla protezione civile e ai guardia parco che domenica hanno provveduto alla pulizia della strada Cimina. Sono stati raccolti 25 sacchi di indifferenziata - sottolinea - e 8 di vetro in appena due chilometri di strada alle porte di Caprarola. Questo è a mio parere preoccupante, perché vuol dire che diverse persone utilizzano un'area verde come discarica a cielo aperto. Se da un lato è importante sottolineare l'impegno costante dei volontari delle varie associazioni dall'altro è necessario porre l'attenzione sul tema dell'inquinamento. La Tuscia è ricca di zone boschive ma, purtroppo, queste molto spesso diventano teatro di abbandono e smaltimento abusivo di rifiuti. È pertanto auspicabile un maggiore controllo da parte delle autorità, affinché vengano prevenuti comportamenti ignobili e incivili". (segue) (Com)