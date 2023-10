Italia-Africa: Meloni in Mozambico e Congo per rilanciare strategia di diversificazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via venerdì prossimo, 13 ottobre, la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Mozambico e Repubblica del Congo. Una visita, quella di Meloni, estremamente significativa nell'attuale contesto geopolitico, e che mira a consolidare il processo di diversificazione e di approvvigionamento energetico attraverso la creazione di rapporti solidi basati sulla fiducia reciproca e sul sostegno allo sviluppo delle comunità locali, nell’ottica di un approccio paritario e non predatorio proprio del “Piano Mattei” annunciato dal governo. La missione sarà la seconda effettuata dalla premier dopo quella dell’aprile scorso in Etiopia, a conferma della centralità che il continente africano è tornato a rivestire per l’Italia, come già dimostrato dalla Conferenza su migrazione e sviluppo ospitata il 23 luglio scorso a Roma. Il presidente del Consiglio arriverà nella mattina di venerdì 13 ottobre a Maputo, dove incontrerà il presidente Filipe Nyusi. Previsto anche un incontro con il mondo delle Ong che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo. A seguire Meloni si sposterà a Brazzaville, dove sarà ricevuta dal presidente Denis Sassou-N'Guesso, con il quale avrà una cena di lavoro prima di ripartire per Roma. La missione di Meloni, inizialmente prevista su due giorni, è stata successivamente accorciata di un giorno per via – a quanto si apprende – della gravità della situazione in Israele. Della delegazione che accompagnerà Meloni nella missione farà parte anche l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. (segue) (Res)