Italia-Africa: Meloni in Mozambico e Congo per rilanciare strategia di diversificazione energetica (2)

- La visita, non a caso, cade nel settantesimo anniversario della fondazione di Eni, che si è prefissata l’obiettivo di rendere l’Italia completamente indipendente dalle forniture di gas dalla Russia entro il prossimo inverno. La visita di Meloni in Mozambico e Congo s’inquadra dunque in questa strategia di diversificazione dell’approvvigionamento e d’indipendenza energetica da Mosca, portata avanti dal governo dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Di qui la centralità acquisita – in ordine di priorità – da Algeria, Mozambico e Congo. In base agli obiettivi di Eni, l’Italia riceverà dal Mozambico un miliardo di gas naturale liquefatto (Gnl) nell’inverno 2023-2024 e circa 4 miliardi nell’inverno 2024-2025, mentre per quanto riguarda il Congo il nuovo progetto di Gnl prevede di esportare fino a un miliardo di metri cubi per l'inverno 2023-2024, e fino a 4,5 miliardi per il 2025-2026. Numeri che testimoniano l’ambizione dell’Italia di diventare un “hub” energetico dell’Europa. Sia il Mozambico che il Congo sono due Paesi in cui Eni opera da anni sia nel settore petrolifero che in quello del gas. Quanto al Mozambico, il legame di amicizia risale alla lotta per l'indipendenza dal Portogallo, avvenuta nel 1975, in seguito alla quale scoppiò una lunga guerra civile cui fu posta fine nel 1992 grazie al fondamentale ruolo di mediazione del governo italiano, insieme alla comunità di Sant'Egidio. (segue) (Res)