Italia-Africa: Meloni in Mozambico e Congo per rilanciare strategia di diversificazione energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di pace fu firmato nel 4 ottobre 1992 a Roma, tanto che la festa nazionale del Mozambico viene celebrata ancora oggi il 4 ottobre, a testimonianza dei forti rapporti di amicizia che uniscono il Mozambico e l’Italia. Da allora i rapporti con Maputo sono sempre rimasti solidi, e attualmente il Mozambico è uno dei Paesi prioritari della Cooperazione italiana allo sviluppo, che nel triennio 2022-2024 prevede fondi per 85 milioni di euro. In questo contesto assumono, ovviamente, un'importanza fondamentale anche i rapporti energetici. Eni è presente in Mozambico dal 2006 e tra il 2011 e il 2014 ha scoperto risorse “supergiant” di gas naturale nell'Area 4, nel bacino di Rovuma, con volumi complessivi per circa 2.400 miliardi di metri cubi. Eni è operatore del progetto Coral South Flng, il primo progetto che mette in produzione le risorse a gas del Mozambico, avviato nel novembre 2022. La produzione e liquefazione del gas avviene interamente offshore tramite l’impianto galleggiante Coral Sul Flng, con una capacità di liquefazione di circa 3,4 milioni di tonnellate all’anno di Gnl. Dall’avvio della produzione sono stati effettuati 30 carichi di Gnl e cinque di condensati. Sulla base dell'esperienza sviluppata con Coral South, comprese quelle relative a costi e tempi di esecuzione, Eni sta lavorando ad un secondo progetto di produzione e liquefazione di gas, Coral North, attraverso un Flng identico a quello già in operazione. Il piano di sviluppo è attualmente in discussione con i partner e il governo del Mozambico per l'approvazione definitiva, in vista di uno start-up nel 2027. (segue) (Res)