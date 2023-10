Italia-Africa: Meloni in Mozambico e Congo per rilanciare strategia di diversificazione energetica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche con il Congo l’Italia vanta un rapporto di lunga data, che nasce alla fine dell'Ottocento quando l’esploratore italiano naturalizzato francese Pietro Savorgnan di Brazzà fondò l’attuale capitale Brazzaville, dove ancora oggi è presente un mausoleo a lui dedicato. Il rapporto speciale con il Congo è da attribuire in buona parte, anche in questo caso, alla presenza di Eni, che opera nel Paese dalla fine degli anni Sessanta e vi ha anche favorito lo sviluppo industriale. In Congo l’attività upstream di Eni è condotta nell’offshore di fronte a Pointe-Noire, la capitale economica del Paese, e nell’area onshore di Koilou. Eni è presente in Congo dal 1968 con attività di esplorazione e produzione sia onshore che offshore, per una produzione "equity" di circa 80 mila barili nel 2022. Eni ha raggiunto nel novembre 2022 la decisione finale d’investimento per Congo Lng, il primo progetto per la liquefazione e l’export del gas del Paese. Congo Lng vedrà l’installazione di due impianti galleggianti di liquefazione del gas naturale (Flng): il primo avrà una capacità di liquefazione di 0,6 milioni di tonnellate all’anno (Mtpa) di Lng e avvio previsto alla fine del 2023; il secondo, attualmente in costruzione e con avvio previsto nel 2025, porterà la capacità complessiva di liquefazione a 3 milioni di Mtpa. Eni commercializzerà il 100 per cento del gas liquefatto prodotto. (segue) (Res)