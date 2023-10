Italia-Africa: Meloni in Mozambico e Congo per rilanciare strategia di diversificazione energetica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cifra distintiva dell’approccio di Eni in Congo – ma non solo - è l’impegno a favorire l’accesso all’energia nel Paese. Il gas prodotto da Eni Congo è destinato in via prioritaria a soddisfare la domanda di generazione di elettricità. Inoltre, Eni Congo ha contribuito alla costruzione delle centrali elettriche Centrale Electrique du Djéno (Ced) e Centrale Electrique du Congo (Cec), la riqualificazione dell’infrastruttura di trasporto dell’energia tra Pointe-Noire e Brazzaville e l’ampliamento della rete di distribuzione di elettricità nella città di Pointe-Noire, con l’installazione di un sistema di illuminazione pubblica. Eni è inoltre impegnata nello sviluppo della catena del valore dei biocarburanti in Congo, tramite iniziative di produzione di agri-feedstock da destinare al sistema di bioraffinazione Eni. Eni è presente nel blocco operato offshore 1 Marine VI BIS (65 per cento). La produzione è fornita da 18 blocchi, di cui 12 operati (dieci offshore e due onshore). Nel 2022 è avvenuto lo start-up del giacimento in produzione Nené-Banga nel blocco Marine XII, mentre ad aprile 2022 è stato definito un accordo quadro con il governo congolese, con l’obiettivo di aumentare i flussi di export di gas naturale verso l’Europa. A settembre 2022, inoltre, il presidente Denis Sassou-N'Guesso e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, si sono confrontati sulla valorizzazione e commercializzazione delle risorse di gas del Paese, con l’obiettivo di esportare circa un miliardo di metri cubi di gas nell’inverno 2023-2024 e fino a 4,5 miliardi a partire dall’inverno 2024-2025. In particolare, l’aumento della produzione di gas nel Paese farà leva anche sull’implementazione di un progetto in due fasi che prevede l'installazione di due impianti galleggianti di Flng con una capacità di liquefazione pari a 0,6 Mtpa di Lng nel 2023, che salirà a 3 milioni di tonnellate all’anno dal 2025. (segue) (Res)