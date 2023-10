Italia-Africa: Meloni in Mozambico e Congo per rilanciare strategia di diversificazione energetica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa è diventata una priorità dell'agenda di politica internazionale di questo governo e sarà uno dei temi centrali anche della presidenza italiana del G7 il prossimo anno. La visita di Meloni s’inquadra pertanto in questa strategia che intende, da un lato, fronteggiare le questioni più urgenti, come appunto i flussi migratori e i rapporti con i Paesi africani della sponda del Mediterraneo; dall'altro, costruire rapporti di fiducia con i leader dell'Africa sub-sahariana, nell’ottica di un rapporto volto a favorire e la crescita e lo sviluppo dei Paesi africani attraverso un nuovo approccio paritario e non predatorio. Il momento centrale di questo percorso è stata sicuramente la Conferenza di Roma su migrazione e sviluppo, ospitata il 23 luglio scorso alla Farnesina, che ha dato avvio al processo di Roma, nella convinzione che non si possano risolvere le questioni globali come il terrorismo, la criminalità, i traffici illeciti, i flussi migratori, i cambiamenti climatici senza occuparsi di Africa. È in questo quadro che vanno considerati anche i numerosi incontri che il presidente del Consiglio ha avuto nell'ultimo anno con numerosi leader africani, da ultimo durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite con i presidenti di Algeria, Kenya, Senegal, Ruanda, Malawi. Tale strategia dovrebbe trovare definitiva attuazione con il più volte annunciato “Piano Mattei” per l’Africa, che sarà ufficialmente presentato in occasione della Conferenza Italia-Africa in programma a Roma i prossimi 5 e 6 novembre. (Res)