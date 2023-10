Medio Oriente: Centrodestra presente domani a manifestazione per Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il Centrodestra unito parteciperà alla manifestazione “Milano al fianco del popolo di Israele”, organizzata da Il Foglio insieme alla Comunità Ebraica di Milano, per testimoniare la vicinanza al popolo di Israele e per condannare fermamente gli atti terroristici di Hamas. L’appuntamento è per domani 12 Ottobre 2023 alle ore 18:30, con ritrovo in Piazza San Fedele. “Siamo vicini al popolo di Israele e parteciperemo alla manifestazione, indetta senza simboli di partito da Il Foglio e dalla Comunità Ebraica, a difesa della democrazia e del diritto alla libertà e alla sicurezza del popolo israeliano”, comunicano Stefano Maullu, segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Mariangela Paladino, Coordinamento Milano di Noi Moderati, Samuele Piscina, Segretario provinciale Lega per Salvini Premier Milano, On. Cristina Rossello, Segretaria cittadina di Forza Italia. (Com)