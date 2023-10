Balcani: Craxi, stabilizzare l'area è interesse italiano ed europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "I nuovi fronti che si stanno purtroppo infiammando non devono portarci a trascurare la necessità di convogliare sforzi ed energie nella risoluzione delle problematiche già esistenti, o nell'approccio ai quadranti internazionali di crisi sui quali stiamo investendo in un'ottica di stabilizzazione. Il discorso si rivolge in primo luogo all'area balcanica, che rappresenta per l'Italia, e deve rappresentare per l'Europa, un'assoluta e rinnovata priorità, soprattutto in questo tempo inquieto". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Affari esteri e difesa del Senato, Stefania Craxi, dando notizia dell'incontro che si terrà venerdì 13 ottobre a Trieste con i presidenti delle delegazioni parlamentari dei Paesi membri dell'Iniziativa Centro Europea (InCe). "Non è un mistero – ha spiegato Craxi – che il processo di avvicinamento dei Paesi dei Balcani occidentali all'Europa abbia segnato in questi anni il passo, ma sul dossier strategico dell'allargamento si definisce il profilo dell'Unione e si misura la sua stessa ambizione a rafforzarsi come player globale". "La Conferenza di Trieste – ha concluso – si inserisce quindi nel quadro delle iniziative volte a riattivare i circuiti del multilateralismo e della cooperazione regionale fra i Paesi dell'Europa centrale, orientale e balcanica, e a fornire rinnovato impulso politico al ruolo dell'InCe". (Rin)