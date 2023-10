Speciale scuola: Caivano, Valditara agli alunni, nelle scuole con progetti di rete portiamo musica, sport e iniziative cinematografiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto di rete studiato per il territorio di Caivano che porterà nelle scuole iniziative interdisciplinari finalizzate ad attrarre i bambini, a educarli, e a sottrarli alla strada. Lo ha annunciato questa mattina il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara in occasione della visita a sei scuole del comune di Caivano. In particolare Valditara ha parlato del progetto inserito nel decreto Agenda Sud durante la visita all’istituto comprensivo Parco Verde in via Margherita. Il ministro si è rivolto ai bambini, ai ragazzi, ai docenti facendo il punto degli “impegni presi” e delle novità. E tra le novità, ha incalzato Valditara, c’è “la firma di quel quel progetto di rete che mette in collaborazione le scuole di Caivano, progetto di rete che ci ha consentito di realizzare una serie di iniziative fondamentali nel dialogo con tutte le scuole”. Il progetto prevede, ha aggiunto il ministro, che “per ogni scuola ci saranno progetti, musica, iniziative cinematografiche, sport”. In questo progetto è “fondamentale il dialogo con le scuole”. “E’ fondamentale - ha sottolineato il ministro - capire ciò di cui si ha bisogno, è fondamentale assistere e aiutare le scuole”. (Ren)