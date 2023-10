Speciale scuola: Caivano, Valditara, 100 tablet e zainetti agli alunni dell'Ic Parco verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento zainetti e cento tablet per gli alunni dell’istituto comprensivo Parco Verde in viale Margherita a Caivano. E’ il regalo fatto dal Governo e in particolare dal ministero dell’Istruzione e del merito guidato da Giuseppe Valditara agli alunni della scuola che abbraccia la platea di alunni che proviene dal complesso di edilizia popolare denominato appunto Parco verde. Negli zainetti c’è anche tutto l’occorrente, come gli astucci. “Ce lo ha chiesto la scuola e noi abbiamo risposto”, ha osservato il ministro Valditara durante la visita nella scuola. La dotazione scandisce il progetto di rete studiato per il territorio di Caivano e illustrato questa mattina da Valditara. (Ren)