Speciale scuola: Caivano, Valditara, progetti in scuole in tutto il Sud per cucire frattura paese

- Le iniziative messe in campo a Caivano sul fronte delle scuole non resteranno isolate. Il progetto di rete annunciato dal ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara “è solo l’inizio perché Agenda Sud coinvolge tante scuole nel Mezzogiorno”. “Il mio impegno personale è un impegno forte per riunire l’Italia e ricucire quella frattura che danneggia troppi giovani nel nostro Mezzogiorno - ha sottolineato il ministro -. E soprattutto è un impegno perché ritengo che, al di là degli sforzi encomiabili, in certi casi persino eroici delle forze dell’ordine e della magistratura che io ringrazio profondamente, la scuola è il baluardo della legalità e dalla scuola parte la rivoluzione della legalità in tutte le aree in cui c’è bisogno di ripristinare il concetto di legalità”. “E’ la scuola - ha concluso Valditara - che può essere la salvezza per tanti nostri giovani e più in generale per l’intero paese”. (Ren)