Fvg: assessore Attività produttive, attenzione alta su Electrolux Porcia, no a ridimensionamento

- L'attenzione della regione Friuli Venezia Giulia sullo stabilimento Electrolux di Porcia resta alta, per evitare che si arrivi a un ridimensionamento del personale. Lo ha detto oggi l’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale. Pur trattandosi di una questione nazionale, l’attenzione, ha rimarcato Bini, è alta "visto che la situazione di marcato si è ulteriormente aggravata, con un calo dei volumi del 12 per cento". Per l’assessore un incontro con i vertici di Electrolux è stato utile a ribadire che "non c'è alcuna volontà di cedere, né di depotenziare il sito di Porcia. Non si arriverà al ridimensionamento del personale", ha assicurato. (Frt)