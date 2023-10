Medio Oriente: Putin, Russia a favore creazione di uno Stato palestinese indipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando l'attuale inasprimento delle tensioni, il leader russo ha osservato che il livello di violenza nel Medio Oriente è molto alto, e occorre minimizzare il numero delle vittime civili. "Non si sa se sarà possibile in qualche modo calmare la situazione nel prossimo futuro, ma dobbiamo lottare per questo, perché l'espansione della zona di conflitto può portare a conseguenze disastrose, anche nel settore energetico", ha concluso Putin. (Rum)