Energia: Pichetto, accanto a estrazione, riciclo fondamentale per materie prime critiche

- Accanto all'attività estrattiva nazionale, che gode di competenze tecnologiche ed ingegneristiche capaci di ottenere soluzioni che contemperino le esigenze ambientali, produttive e di sicurezza, la filiera del riciclo rappresenta una necessità per molte materie prime critiche, costituendo una vera e propria "miniera urbana", laddove nel sottosuolo non vi è possibilità di approvvigionamento. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del question time alla Camera sulle iniziative volte a favorire l'approvvigionamento delle materie prime strategiche e critiche. "Lo strumento principe dell'azione italiana resta l'ecodesign. Occorre ripensare alle filiere, fin dalla progettazione, per la ricerca di materiali sostitutivi, ma anche per tecnologie energetiche più durevoli, riparabili, net-zero", ha sottolineato Pichetto, che ha aggiunto: "La percentuale del non riciclato costituisce una sfida ma al contempo un'opportunità per generare lavoro, abbattere le emissioni e rafforzare la sicurezza energetica del nostro Paese. In un'ottica di economia circolare, ci concentreremo sullo sviluppo di processi industriali in grado di recuperare in maniera efficiente le sostanze utili contenute nei Raee. Ma la sfida su cui già molte aziende stanno investendo sarà anche quella della ricerca di sostanze non considerate critiche, che potranno essere utilizzate in sostituzione di quelle primarie, senza incorrere in riduzioni inaccettabili di prestazioni".