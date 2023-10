Medio Oriente: testimone a Nova, Gerusalemme è spaventata, ma dagli abitanti straordinaria rete di solidarietà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passata l'emergenza tutti tornano a dividersi come prima. Divisioni che, però, non impediscono la convivenza tra ebrei e arabi. “Malgrado quello che qualcuno dice – sottolinea Stefania – la convivenza c'è, il problema è che quando succedono cose così chiudono i valichi, quindi i supermercati sono vuoti, ma non sono vuoti perché non c'è da mangiare, bisogna anche interpretare le cose. È vero gli scaffali ora sono vuoti, ma molta manodopera tipo magazzinieri e camionisti che lavorano per i supermercati sono arabi che, in questo momento non lavorano, non possono venire nelle città, quindi negozi e supermercati non hanno magazzinieri e non hanno autisti”. E infatti nella rete di solidarietà "ho sentito che ci sono anche ingegneri, avvocati e liberi professionisti che si sono tirati su le maniche e sono andati a fare i magazzinieri al supermercato piuttosto che gli autisti per portare il cibo”, conclude Stefania. (Rem)