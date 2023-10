Roma: assessore Urbanistica, abbattere Serpentone Corviale sbagliato a prescindere da Pui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio con l'Ater deve gestire le case popolari, è questo il lavoro enorme che va fatto a Corviale, non abbattere il Serpentone: lasciamo perdere la propaganda", ha proseguito l'assessore."Ci sono seimila persone che abitano lì - ha sottolineato - ci sono gli operai che da tre anni stanno rifacendo il quarto piano. Come si può pensare di abbattere Corviale quando si stanno spendendo milioni di euro? Qui bisogna riqualificare queste case. L'Ater ha un programma ambizioso, e la Regione deve finanziarlo. Con l'idea di abbattere, dieci anni fa, si era definanziata tutta Corviale. Oggi non ci può essere una scusa per definanziare. Ci sono i lavori, bisogna andare avanti", ha concluso Veloccia. (Rer)