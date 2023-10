Repubblica Dominicana: riapre un passaggio commerciale alla frontiera con Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Dominicana riaprirà questa mattina un punto di transito verso Haiti, in parziale deroga alla chiusura della frontiera disposta circa un mese fa nel pieno di una crisi binazionale. Si tratta di un corridoio che permetterà il solo ingresso dei pedoni, in vista della riapertura del tradizionale mercato binazionale, venerdì. Rimane interdetto l'ingresso dei mezzi e delle persone che non hanno mercanzia da esporre, essendo ancora in vigore lo stop alla migrazione. Pur se con uno stretto controllo, cui contribuiscono unità militari di frontiera, la riapertura del mercato potrebbe iniziare a dare sollievo all'economia della zona e riportare cibo e beni di prima necessità ad Haiti. Da oggi, si legge in una nota, vengono abilitati "corridoi commerciali provvisori, con rigide misure di controllo militare e biometrico" per permettere la vendita di "prodotti essenziali come cibo e medicine, soprattutto per i bambini". Santo Domingo, fa sapere il portavoce del governo dominicano Homero Figueroa, continuerà a impedire "a tempo indefinito" il flusso di migranti. Di più, verrà rafforzata la presenza militare alla frontiera, per "rendere ancora più difficile l'ingresso nel nostro territorio ai membri delle bande armate" haitiane, prosegue il portavoce anticipando una possibile "fuga" di "criminali" con l'arrivo di una forza multinazionale nel Paese vicino. Inoltre si impedirà l'esportazione di prodotti elettronici, e di materiale di costruzione che potrebbero essere usati per erigere per portare avanti i lavori del cantiere contestato. (segue) (Mec)