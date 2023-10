Repubblica Dominicana: riapre un passaggio commerciale alla frontiera con Haiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora prima della chiusura delle frontiere il governo dominicano adottato altre misure: stop all'ingresso di tutte le persone ritenute responsabili dell'opera idrica e, in ultima analisi, del "peggioramento delle relazioni bilaterali". Viene quindi sospesa l'emissione di nuovi visti che normalmente vengono richiesti dai cittadini haitiani per poter uscire dall'isola usando gli aeroporti dominicani. Nel frattempo è stato inoltre riaperto un canale nei pressi di Dajabon operante fino a una quindicina d'anni fa, per permettere - in emergenza - di garantire un flusso d'acqua ai produttori dominicani. E per evitare altre brutte sorprese nel lungo periodo, il governo Abinader decide di aprire da subito la gara per la costruzione della diga Don Miguel, da realizzarsi entro trenta mesi. (segue) (Mec)