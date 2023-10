Repubblica Dominicana: riapre un passaggio commerciale alla frontiera con Haiti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Haiti, da parte sua, rivendica il diritto di sfruttare come meglio crede le proprie risorse naturali, e adotterà tutte le misure utili a "proteggere gli interessi del popolo". La Repubblica di Haiti, si legge in una nota diffusa all'indomani della chiusura delle frontiere, "può decidere sovranamente lo sfruttamento delle sue risorse naturali" ed ha "il pieno diritto di fare delle opere, nel rispetto degli accordi del 1929" recita l'ufficio del primo ministro. Il governo "adotterà tutte le disposizioni necessarie per proteggere gli interessi della Popolo haitiano", aggiunge la nota. Haiti "prende atto della decisione della Repubblica Dominicana di chiudere tutte le frontiere". Scelta, sottolinea il governo haitiano, formalizzata però nel pieno dei colloqui che le delegazioni dei due Paesi stavano tenendo da due giorni e che procedevano "sulla buona strada". (segue) (Mec)