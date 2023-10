Repubblica Dominicana: riapre un passaggio commerciale alla frontiera con Haiti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura delle frontiere e dei mercati che corrono lungo il confine, momento cruciale della cosiddetta "crisi dell'acqua", ha inevitabili ricadute sulle economie dei due Paesi e soprattutto di quella haitiana, già in pesante sofferenza. Una situazione di potenziale crisi umanitaria che ha allarmato organizzazioni non governative, oltre che una tensione politica che la comunità internazionale auspica di risolvere. Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, aveva invitato Repubblica Dominicana e Haiti a risolvere attraverso il dialogo la crisi. Una crisi che "non garantisce benefici a nessuna delle parti", sottolinea l'ente panamericano offrendo l'appoggio per risolverla, "direttamente, attraverso qualsiasi Stato associato o organizzazione regionale". "Non c'è dubbio che Haiti e la Repubblica Dominicana hanno eguali diritti d'uso sul fiume e che le risorse idriche sono vitali per entrambi, viste le necessità dei rispettivi abitanti, specialmente nell'attuale contesto di siccità", si legge nella nota. In questa situazione è obbligatorio portare avanti "il dialogo e la comprensione reciproca", nonché "evitare qualsiasi tensione e lavorare per superare le differenze". (segue) (Mec)