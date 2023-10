Repubblica Dominicana: riapre un passaggio commerciale alla frontiera con Haiti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché ci sia un dialogo, rispondeva Santo Domingo, è necessario che entrambe le parti godano delle "capacità istituzionali e del controllo effettivo del loro territorio". "La Repubblica Dominicana riconosce che il dialogo è il meccanismo per risolvere qualsiasi differenza. Ma un dialogo effettivo richiede che entrambe le parti siano in possesso, non solo della buona fede, ma anche delle capacità istituzionali necessarie e del controllo effettivo del territorio, per applicare le soluzioni adottate", si legge in una nota del ministero degli Esteri. Al tempo stesso la Repubblica Dominicana ricorda che il fiume, che nasce e sfocia sul proprio territorio, è "inalienabile". Una condizione per "cui il suo titolare, il popolo dominicano, no può per nessun motivo essere privato dell'uso". La costruzione unilaterale del canale, sottraendo acqua al corso principale, "permetterebbe l'alienazione di un bene demaniale essenziale", utile a sostenere le "attività produttive dell'area e le sue risorse naturali". (Mec)