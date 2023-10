Bergamo: inaugurato il Polo di Formazione Universitaria Papa Giovanni XXIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nella città di Bergamo è stato inaugurato il Polo di Formazione Universitaria "Papa Giovanni XXIII", risultato di un progetto congiunto tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'ospedale Papa Giovanni XXIII. Situato in via Nini da Fano a Bergamo, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII, il nuovo Polo, di più di 4 mila mq, è ospitato in un edificio di proprietà dell'ASST Papa Giovanni XXIII, oggetto di significativi lavori di ammodernamento e di adeguamento funzionale e normativo e dotato delle più moderne risorse tecnologiche per la didattica grazie ai contributi dell'ospedale per gli aspetti strutturali e dell'Ateneo Bicocca per l'importante intervento di innovazione tecnologica. "L'edificio è sede dei corsi di Laurea triennale dell'Università Milano-Bicocca (Fisioterapia, Infermieristica, Ostetricia e Tecnici di Radiologica medica per Immagini e Radioterapia) e del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicine and Surgery, sempre dell'Ateneo Milano Bicocca un corso innovativo, interateneo con l'Università degli studi di Bergamo e l'Università del Surrey (UK), internazionale, in lingua inglese. Nel nuovo Polo trovano oggi spazio 17 aule didattiche, 4 aule per esercitazioni, 7 spazi studio, 5 spogliatoi, una sala riunioni e diversi uffici. All'esterno sono stati realizzati un parcheggio per le auto, un parcheggio per le moto e per le biciclette e un giardino attrezzato con dehors e arredo urbano per facilitare la didattica all'aperto. I lavori sono stati eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese tra Coedil Costruzioni Generali S.p.a. di Milano (per la parte edile) e Ar.Co. Lavori S.c.c. di Ravenna (per la parte impiantistica), per un costo totale di circa 8 milioni di euro, mentre l'investimento per gli arredi e le attrezzature tecnologiche delle aule e degli uffici è stato a carico dell'Università di Milano-Bicocca. "Oggi diventa realtà un progetto, non solo edilizio, che ci ha visto per molto tempo al tavolo con tutti i nostri partner in un clima di forte sinergia”, commenta Maria Beatrice Stasi, direttore generale Asst Papa Giovanni XXIII. Nel tempo “si è rafforzata la partnership con l'Università Bicocca, di cui siamo parte consolidata della rete formativa, e con i partner che con noi si occupano della formazione dei professionisti sanitari”. Con questo “Polo innovativo e multifunzionale, a sostegno della formazione dei nostri studenti, aggiungiamo un nuovo tassello all'impegno che l'Ateneo si è assunto negli ultimi anni nella progettazione dell'Università del futuro: aperta, sostenibile e integrata nell'ambiente”, aggiunge Giovanna Iannantuoni, Rettrice Università Bicocca.. "Questa nuova casa del sapere rappresenta un importante punto di convergenza tra il mondo della medicina e quello dell'ingegneria, sinergia che si basa principalmente sul Corso di laurea magistrale a ciclo unico in inglese denominato School of Medicine and Surgery”, afferma Prof.ssa Piera Molinelli, Prorettrice vicaria Università degli studi di Bergamo. "L'inaugurazione del Polo di formazione universitaria "Papa Giovani XXIII" rappresenta un passo fondamentale nella missione di fornire assistenza sanitaria di alta qualità e formare le future generazioni di professionisti della salute”, dichiara Claudia Maria Terzi, assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia. "Un sistema socio-sanitario efficiente, che risponde cioè in modo coerente alla domanda di salute dei cittadini, si fonda prima di tutto sulla qualità delle persone, sia professionali che umane”, conclude Marcella Messina, Assessora alle Politiche sociali del Comune di Bergamo.(Com)