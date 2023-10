Roma: borseggiano turista francese sulla metro, coppia arrestata per rapina in concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno scippato e picchiato un turista francese nella metropolitana a Roma e, per questo, sono stati fermati e arrestati dai carabinieri della stazione di Monte Mario. E’ accaduto ieri pomeriggio quando un 29enne cittadino romeno su cui pendeva il divieto di dimora a Roma, insieme ad una connazionale di 33 anni, ha tentato di sfilare il portafogli ad un turista francese di 55 anni. L’uomo si è accorto del tentativo di furto e ha tentato di evitarlo venendo preso a calci e pugni. Per sua fortuna sul convoglio c’erano alcuni carabinieri in servizio antirapina che sono intervenuti bloccando e arrestando i due presunti ladri. Questa mattina gli indagati per rapina in concorso, sono comparsi davanti al Gip che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per lui gli arresti domiciliari, mentre per la donna l’obbligo di firma. Il loro avvocato ha chiesto i termini a difesa in vista del processo.(Com)